Przygotowania do największej wigilii w Kołobrzegu

W Kołobrzegu trwają ostatnie przygotowania do największej kolacji wigilijnej w mieście. Wolontariusze będą gotowi na przyjęcie 300 osób.

Będzie to już 9. edycja Wigilii dla Samotnych organizowanej przez wolontariuszy z Fundacji Wolne Miejsce. Przygotowania do tego wydarzenia trwają już od dwóch miesięcy.Najpierw zbierane były dary, dzięki którym możliwe będzie zorganizowanie świątecznego spotkania, na którym nie zabraknie 12 tradycyjnych potraw.Kamil Barwinek, koordynator akcji mówi, że prace trwają zarówno w kuchni, jak i w miejscu, w którym odbędzie się wydarzenie.- Jesteśmy na finiszu przygotowań, aktualnie dekorowana jest Hala Milenium, ustawiane są stoły, szykujemy się "pod wydarzenie". Pracuje ok. stu wolontariuszy, żeby wszystko było gotowe jutro, kiedy mieszkańcy Kołobrzegu zasiądą do wigilijnych stołów w Hali Milenium - zaprasza.Największa wigilia w Kołobrzegu rozpocznie się w niedzielę o godz.15. Przyjść może każdy, kto w ten wyjątkowy dzień nie chce pozostać sam.