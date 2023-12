Były trener Mateusza Sawrymowicza ze stypendium Ministra Sportu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trener Mirosław Drozd został dziś pierwszym stypendystą Ministra Sportu i Turystyki. Szkoleniowiec, który doprowadził Mateusza Sawrymowicza i Przemysława Stańczyka do tytułów pływackich mistrzów świata, odebrał nominację z rąk ministra Sławomira Nitrasa.

- Moją rolą jest wyróżniać i stawiać w świetle kamer takich ludzi, którzy latami pracują na sukcesy polskiego sportu, którzy przyczyniają się, że nie tylko osiągamy wielkie wyniki sportowe, ale, że wielu młodych ludzi, którzy nigdy nie będą mistrzami świata czy mistrzami olimpijskimi, przeżyje swoją sportową przygodę. Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć - uważam, że każdy młody Polak, każda młoda Polka, każde dziecko ma prawo do swojej sportowej przygody, bez względu na to, czy talent posiada, czy tego talentu posiada troszkę mniej. Bo ta przygoda sportowa powinna stać się częścią życia każdego młodego człowieka. - mówi minister Nitras.



Przyznane dziś stypendium wynosi 4 tysiące złotych miesięcznie. Będzie wypłacane trenerowi do końca 2024 roku.