Spotkanie wigilijne dla potrzebujących przy szczecińskiej Archikatedrze [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Paczki dla najbardziej potrzebujących przekazał dziś szczeciński Caritas. Poza obdarowaniem osoby bezdomne, ubogie czy samotne mogły zjeść także ciepły posiłek. Przedświąteczne spotkanie odbyło się na placu przed Bazyliką Archikatedralną w Szczecinie.

- Opiekuję się bratem niepełnosprawnym. Korzystam z pomocy, bo jest potrzebna pomoc. Dziękuję wszystkim, którzy chcą w tym działać, którzy dają. To jest bardzo potrzebne. Czuje się, że ktoś interesuje się mną. Nie jestem taka sama. - Pan Bóg. Daje siłę. Jest taka Boża Opatrzność. Solidarność. - Zdrowia, miłości, szczęścia. - mówią obdarowani.



Tego typu spotkania, to ważny aspekt wspólnego spędzania Świąt - mówi ksiądz doktor Krzysztof Łuszczek.



Wigilia szczecińska jest jedną z większych w Polsce. Często to jest jedyne ich spotkanie świąteczne. Dlatego chcemy, żeby nie tylko coś zjedli, żeby trochę było im cieplej, ale też żeby mieli z kim porozmawiać.



Kolejna akcja szczecińskiego Caritas zaplanowana jest na wtorek 26 grudnia. To świąteczny obiad dla ubogich, który wydawany będzie w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie.