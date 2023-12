Międzyzdroje: auto wjechało w przechodniów, trzy osoby nie żyją [AKTUALIZACJA]

Fot. Igor Wancisiewicz/Międzyzdroje112

Trzy osoby zginęły w wypadku, do którego doszło na ulicy Dąbrówki w Międzyzdrojach. To prawdopodobnie rodzina, która spacerowała wieczorem w dzielnicy nadmorskiej.

Wezwanie do wypadku służby otrzymały tuż po godzinie 18.00 - mówi mł. bryg. Tomasz Kubiak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.



- Na miejscu okazało się, że samochód wjechał w cztery osoby poruszające się po ulicy lub po chodniku, takich informacji dokładnie nie mamy. Jedna osoba według rozpoznania miała obrażenia bezpośrednio prowadzące do śmierci. Wobec dwóch osób - mężczyzny i siedmioletniego dziecka podjęto czynności resuscytacji, które niestety zakończyły się stwierdzeniem zgonu. Czwartą osobę, dwunastoletnie dziecko, ze wstępnych informacji przekazano zespołom Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - mówi Kubiak



Sprawca został już ujęty przez policję - potwierdza st. sierż. Katarzyna Jasion, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.



- Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. Na ten moment mężczyznę zatrzymano. Jest on podejrzany o spowodowanie wypadku. Policjanci bardzo intensywnie pracują na miejscu. Trwają czynności związane z ustaleniem, jak do tego zdarzenia doszło. Czynności te są prowadzone pod nadzorem prokuratury. - mówi st. sierż. Jasion.



Nadal nie są znane przyczyny wypadku.