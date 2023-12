Życzenia i świąteczne gusta koszykarzy Kinga

Święta Bożego Narodzenia lekarstwem na problemy koszykarzy Kinga - szczecinianie przegrali w sobotę z Twardymi Piernikami 70:92 w Orlen Basket Lidze.

Była to piąta z rzędu porażka drużyny trenera Arkadiusza Miłoszewskiego na własnym parkiecie w tym sezonie w ligowym pojedynku. Mistrzowie Polski dostali teraz wolne trzy dni aby wraz z rodziną i bliskimi spędzić Boże Narodzenie i wrócić po świętach w lepszej formie mentalnej.Michał Nowakowski, silny skrzydłowy Wilków Morskich przyznaje, że nie może się już doczekać świątecznego spotkania z rodziną i krótkiej przerwy od basketu.- Nie mogę już się doczekać, bo żona mówi, co przygotowuje, już pierogi są lepione, a córka mówi, że w całym domu śmierdzi kapustą na bigos... Nie mogę doczekać tego, by wrócić - choćby na chwilę - do domu. Uwielbiam pierogi i barszcz z uszkami; jak zrobi to moja żona, to nie ma nic lepszego na świecie. Wszystkim słuchaczom Radia Szczecin życzę wesołych świąt, mam nadzieję, że byli grzeczni i Mikołaj do nich przyjedzie - mówił.Po świętach Bożego Narodzenia koszykarze Kinga do rywalizacji w Orlen Basket Lidze powrócą 1 stycznia. W noworocznym meczu w Szczecinie Wilki Morskie zagrają z Treflem Sopot, którego we wrześniu pokonali w finałowym pojedynku o Superpuchar Polski.