Największa wigilia w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

To największa kolacja wigilijna w Kołobrzegu i jedna z liczniejszych w regionie. W Kołobrzegu przy wigilijnym stole zasiadło 300 osób.

Nad przygotowaniem tego niezwykłego spotkania od dwóch miesięcy pracowało ponad stu wolontariuszy fundacji Wolne Miejsce oraz niezliczone grono darczyńców. Wszystko po to, by dzięki Wigilii dla Samotnych 24 grudnia w Kołobrzegu rzeczywiście nikt nie został sam.



Stoły w hali Milenium zapełniły świąteczne potrawy, a Kamil Barwinek, koordynator akcji mówi, że wydarzenie stara się oddać atmosferę tradycyjnych rodzinnych świąt.



- Tak, jak powinna wyglądać Wigilia Bożego Narodzenia. Jest 12 tradycyjnych potraw, wspólne kolędowanie, życzenia. Jest opłatek, modlitwa, taka tradycyjna wigilia - mówi Barwinek.



To już 9. edycja edycja Wigilii dla Samotnych w Kołobrzegu. Podobne spotkania fundacja Wolne Miejsce organizuje także ośmiu innych miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, Katowicach i Olsztynie.