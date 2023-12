Metropolita szczecińsko-kamieński składa świąteczne życzenia [WIDEO]

Realizacja: Mieczysław Szewłoga

Świętujcie Boże Narodzenie, śpiewajcie kolędy, rozważajcie Słowo Pana i przyjmujcie, jak Maryja i Józef, Słowo Pana w swoim życiu - metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga składa świąteczne życzenia mieszkańcom Kościoła nad Odrą i Bałtykiem.

- Świat się nie chce poddać słowu. To się dzieje i na polskiej ziemi, i w krajach Europy. I stąd niepokoje, kłótnie, wojny, cierpienia. Ale ty, jako uczeń Pana, patrz ku Betlejem i przyjmuj słowo Pana dzisiaj. Od Ciebie, albo dzięki Tobie, przyjmie twoja małżonka, twój mąż, twoje dziecko. Jak nie dziś, to za rok, za dziesięć lat. Oddychajcie słowem Pana, uczcie się, smakujcie - mówi metropolita.



Niech Was kształtuje słowo, byście byli na obraz i podobieństwo Boga - kontynuował abp Dzięga dodając, by iść jako ludzie wiary pewnej, jasnej i niezmiennej.