Kolejny tragiczny wypadek w Międzyzdrojach

Nie żyje kierowca, który uderzył autem w drzewo. Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 18 w Międzyzdrojach na ulicy Dąbrówki.

To na tej ulicy w sobotę inny kierowca wjechał w 4-osobową rodzinę. Trzy osoby zginęły, w tym 7-letnie dziecko. Mężczyzna uciekł, złapano go po dwóch godzinach - siedzi w policyjnym areszcie. W poniedziałek ma odbyć się przesłuchanie sprawcy, w jego krwi nie wykryto alkoholu, czekamy na wyniki badań pod kątem narkotyków.W niedzielę na tej ulicy doszło do kolejnej tragedii - zakleszczonego w aucie mężczyzny po uderzeniu w drzewo nie udało się uratować.