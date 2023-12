Tłumy na szczecińskich lodowiskach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Świąteczny wypad na łyżwy to najlepsza atrakcja, szczególnie dla rodzin - mówią szczecinianie, którzy dzień po Wigilii Bożego Narodzenia wybrali się na lodowisko przy Netto Arenie.

Otwarta w święta ślizgawka przyciągnęła tłumy mieszkańców, którzy jak sami mówią - "to okazja by wstać na chwilę od świątecznego stołu i rozruszać kości".- To jest nasza atrakcja. My jesteśmy z Bezrzecza, więc jak jest otwarte, to przyjeżdżamy i codziennie jeździmy. - Umiemy jeździć z siostrą, no ale nie jakieś triki czy coś, po prostu tak. - Na rolkach łatwiej, bo jakbym miała figurówki, no to zawsze tutaj są jakieś ząbki, od których można się odbijać. Ale ogólnie spędzamy bardzo miło czas, także zapraszam. Jest bardzo fajnie. - Uczę mamę, bo już śmigałem na rolkach i jeszcze ani razu się nie wywaliłam. - Lubię łyżwy. Potrafię średnią jeździć. W swojej karierze widziałem wiele naprawdę groźnych upadków. Na Zachodzie jest to niedopuszczalne, nie wpuszczają bez kasku. Tylko w kasku, bo to strasznie groźny sport - mówią szczecinianie.Lodowisko przy szczecińskiej Netto Arenie w pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia czynne jest godzinach 12.00-22.00.Otwarta jest również ślizgawka na szczecińskiej Gubałówce, jak i ta przy ul. Botanicznej na osiedlu Majowym.