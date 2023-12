Śmiertelny wypadek w Międzyzdrojach. Kierowca usłyszał zarzuty

Spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, znajdowanie się pod wpływem środków odurzających oraz kierowanie pojazdem pod wpływem środka odurzającego. To zarzuty, jakie usłyszał dziś 35-letni kierowca, który w sobotę spowodował śmiertelny wypadek w Międzyzdrojach - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prokurator Piotr Wieczorkiewicz.

- Przesłuchany przez prokuratora w charakterze podejrzanego nie ustosunkował się do zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień. W najbliższym czasie prokurator złoży do Sądu Rejonowego w Świnoujściu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Przestępstwo, pod którym stoi podejrzany (...) jest zagrożone karą od pięciu do 20 lat pozbawienia wolności - mówi Piotr Wieczorkiewicz.Posiedzenie aresztowe w sprawie 35-letniego kierowcy, który spowodował w sobotę śmiertelny wypadek w Międzyzdrojach odbędzie się najpóźniej we wtorek. Jeszcze dziś wniosek w tej sprawie, do Sądu Rejonowego w Świnoujściu, złoży prokurator - poinformował Piotr Wieczorkiewicz. - Najpóźniej dziś do 20 zostanie złożony. Wtedy mija 48 godzin od momentu zatrzymania podejrzanego. Sąd, po złożeniu wniosku przez prokuratora, ma jeszcze 24 godziny na jego rozpoznanie, więc z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością zakładam, że posiedzenie odbędzie się we wtorek.Do wypadku doszło na ulicy Dąbrówki. Ma miejscu zginęły trzy osoby, a jedna z licznymi obrażeniami trafiła do szpitala. Kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia, jednak po dwóch godzinach został ujęty przez policję.