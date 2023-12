Nocny pożar w Szczecinie, jedna osoba ranna

Fot. Facebook/Wypadki i Pożary w Zachodniopomorskim

Kilka godzin trwało gaszenie pożaru mieszkania w kamienicy na rogu ulic 5-lipca i Tarczyńskiego w Szczecinie. Ogień pojawił się ok. 1 w nocy na 100-metrowym poddaszu.

To budynek, w którym mieści się również biblioteka Uniwerytetu Szczecińskiego. Z kamienicy ewakuowano ok. 40 osób.



Ogień zajął 250 metrów kwadratowych powierzchni. 40 osób zostało ewakuowanych z budynku, dziś zapadnie decyzja czy wszyscy mogą wrócić do swoich domów - mówi Franciszek Goliński z Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie.



Dla nich został podstawiony autobus przez Urząd Miasta. Teraz będzie trwało ustalenie, ile osób potrzebuje zakwaterowania, czy mieszkania będą się nadawały do zamieszkania, które się znajdowały poniżej, bo w trakcie prowadzonych działań gaśniczych, oprócz tego, że gościliśmy pożar, również ta woda spływała, więc ona się przedostała na niższe kondygnacje tego budynku. - mówi Goliński.



W budynku znajduje się biblioteka Uniwersytetu Szczecińskiego, która była zagrożona - dodaje Goliński.



- Nasze działania skupiły się oprócz na gaszeniu tego pożaru, również na obronie budynku sąsiedniego, w którym znajduje się biblioteka uniwersytetu. Cel został osiągnięty, czyli pożar nie przeniósł się na sąsiedni budynek. - mówi Goliński.



Na miejscu pracowało 13 zastępów straży pożarnej. Jedna osoba jest poszkodowana i trafiła do szpitala.