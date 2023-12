Świąteczna opieka zdrowotna pomoże w nagłych przypadkach

W trzydziestu punktach w regionie można zgłosić się po pomoc lekarza w czasie świąt. To w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Jeżeli źle poczujemy się w święta, mimo że przychodnie są zamknięte, pomoc otrzymamy w specjalnych punktach, w których w czasie świąt będą dyżurować lekarze.

W razie nagłej choroby lub pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z najbliższym punktem dyżurnym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie ma znaczenia, gdzie mieszkamy. Korzystamy z najbliższego punktu tego miejsca, w którym akurat przebywamy. - mówi Koszur.





To między innymi poradnie przyszpitalne czy przychodnie. Są we wszystkich dużych i mniejszych miastach - w dni wolne od pracy pracują całodobowo - mówi Małgorzata Koszur z zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.Lekarze przypominają, że na szpitale oddziały ratunkowe zgłaszamy się tylko w nagłych i poważnych sytuacjach.W takich sytuacjach skierowanie do szpitala nie jest wymagane. Należy jednak pamiętać, że o kolejności przyjęć pacjentów w szpitalnych izbach przyjęć oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz stan zdrowia pacjenta. Pamiętajmy, że izby przyjęć czy szpitalne oddziały ratunkowe nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. - przypomina Koszur.Spis punktów, w których udzielania jest Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna znajduje się na stronie NFZ