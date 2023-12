Fot. Katarzyna Kubacka/Urząd Miasta w Choszcznie

To pierwsza taka szafka w Choszcznie, mieszkańcy mogą podzielić się z potrzebującymi.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszcznie stanęła lodówka jadłodzielni. Można tam zostawić żywność dla potrzebujących. To szczególnie potrzebne miejsce

Teraz można ją zostawić w tej lodówce. Trzeba tylko pamiętać przy dobrze opisać to co zostawiamy, ważna jest informacja kiedy jedzenie zostało przygotowane i jak jest jego data przydatności do spożycia.



Lodówka znajduje się w holu choszczeńskiego ośrodka pomocy przy ul. Wolności 41, w budynku dworca PKP. Można z niej korzystać od 7:30 do 15.