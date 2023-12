Wzmożone działania policji na koniec świątecznego weekendu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kierowcy wracający ze świątecznego wypoczynku muszą liczyć się z kontrolami drogowymi.

Policjanci ostrzegają przed zmiennymi warunkami pogodowymi i radzą przed wyruszeniem w trasę sprawdzić podstawowe wyposażenie samochodu - mówi nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji:



- Należy m.in. sprawdzić podstawowe układy pojazdu, sprawdzić światła, hamulce, płyny eksploatacyjne czy stan opon. Nie pozwólmy też ani sobie, ani innym na nieodpowiedzialne zachowanie, jakim jest wsiadanie za kierownicę pojazdu po spożyciu alkoholu. - mówi nadkomisarz Opas.



Policjant podkreśla, że wieczorem ruch na wielu trasach i drogach wjazdowych do miast może być wzmożony:



- Przestrzegamy przed zbytnim pośpiechem. Koncentracja i dostosowanie prędkości do warunków ruchu, w tym m.in. pogody, stanu nawierzchni czy własnych umiejętności to kluczowe elementy, które wpływają na bezpieczeństwo nas wszystkich. - zauważa Opas.



Podczas świątecznych kontroli policjanci sprawdzają także między innymi dozwoloną prędkość, stan techniczny samochodu i sposób przewożenia dzieci.