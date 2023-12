Teraz także w Międzyzdrojach można podzielić się jedzeniem z potrzebującymi. W mieście stanęła pierwsza szafka jadłodzielni.

To miejsce, gdzie każdy może zostawić pokarmy, które zostały po świętach.



Szafka znajduje się przy przychodni przy ulicy Niepodległości - mówi Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów. - Wielu mieszkańców pytało o takie miejsce, więc przygotowaliśmy jadłodzielnię. Jest tu regulamin miejsca. Znajduje się z tyłu przychodni. Zapraszam do korzystania.



Do szafek jadłodzielni wkładamy żywność z datą ważności i opisem, kiedy została przygotowana.