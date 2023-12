Drogi do modernizacji w powiecie polickim

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin] Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]

Kolejne drogi naszego regionu planuje zmodernizować powiat policki.

W przyszłym roku na projekty budowlane z tym związane Starostwo Powiatowe przeznaczyło ponad 800 tysięcy złotych.



Plany remontowe obejmą odcinki od Stobna do Będargowa, z Dobrej do Lubieszyna oraz z miejscowości Buk do miejscowości Łęgi.



Do przebudowy zaplanowana została także droga w miejscowości Sławoszewo.