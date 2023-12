Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Jechał motocyklem po chodniku, ściągnął na siebie kłopoty. To 25-latek, którego zatrzymała wałecka policja.

Do zdarzenia doszło przed świętami w Szwecji. Policjanci zauważyli mężczyznę, który jechał jednośladem. Zatrzymali go do kontroli.



Nie umiał wyjaśnić, dlaczego porusza się po chodniku, ale dodał, że motocykl ma dopiero od niedawna. Jak się okazało, motocykl nie był dopuszczony do ruchu, a mężczyzna nie miał uprawnień, by nim jeździć.



25-latek dobrowolnie poddał się karze, ma do zapłacenia 3 tysiące złotych grzywny, ma też orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy.