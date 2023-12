Świąteczne jedzenie można oddać w jadłodzielni

Uszka, sałatka jarzynowa czy ryba po grecku - wszystko, co zostało nam po świętach Bożego Narodzenia można oddać potrzebującym. Wystarczy jedzenie przynieść do jadłodzielni.

W tym miejscu możemy zostawić nadwyżkę przygotowanych pokarmów, z których chętnie skorzystają potrzebujący.W środę jadłodzielnia przy ulicy Żółkiewskiego w Szczecinie otwarta będzie od 11 do 16 a chętnych do dzielenia się nie brakuje.- Schab z śliwką wędzoną, rybą po grecku, karpia, wędliny, sałatki. Symbolicznie jeszcze ktoś może zasiąść do naszego stołu - mówi kobieta, która przyniosła żywność.Dodatkowo w Szczecinie jest 9 szafek jadłodzielni, w których można zostawić jedzenie.Adresy na jadlodzielniaszczecin.pl Trzeba tylko pamiętać, by dobrze opisać to, co zostawiamy. Ważna jest informacja, kiedy jedzenie zostało przygotowane i jaka jest jego data przydatności do spożycia.