Święta na drogach w Szczecinie. Bez ofiar

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Dwa wypadki drogowe i zero ofiar - to podsumowanie świąt na ulicach Szczecina. Oba zdarzenia miały miejsce drugiego dnia świąt.

Pierwszy wypadek to potrącenie nietrzeźwego pieszego, natomiast do drugiego doszło na ul. Szczecińskiej, gdzie zderzyły się dwa pojazdy. Dwie osoby trafiły do szpitala. Policjanci zatrzymali 300 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość, w tym pięciu, którzy jechali w terenie zabudowanym powyżej 50 km/h. Wpadło też 5 kierowców pod wpływem alkoholu.



Ponadto mundurowi ujawnili jednego kierującego, który prowadził pojazd posiadając sądowy zakaz i trzech jadących bez uprawnień. W całym województwie zachodniopomorskim

doszło do sześciu wypadków drogowych, w których rannych zostało sześć osób, a jedna osoba zginęła. Policjanci wyeliminowali z dalszej jazdy 22 nietrzeźwych kierowców.