Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Uwaga mieszkańcy, w czwartek będzie mniej czasu na złożenie wniosku o dowód osobisty. Tak będzie w szczecińskim urzędzie miasta.

Wniosek złożyć będzie można tylko do 11:30. To w związku z wdrażaniem przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nowych rozwiązań technicznych.





Wydawanie dowodów osobistych pozostaje bez zmian tj. do 15.30.