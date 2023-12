"Dzieląc się pamiętajmy, że przekazujemy coś drugiemu człowiekowi" [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Jedz, dziel się i częstuj! Nie marnuj jedzenia!" - to hasło szczecińskich jadłodzielni, które czekają na mieszkańców.

- Każdy zadwolony nawet z puszki, pieczywa. Ludzie są przyzwyczajeni, przychodzą i są wdzięczni. Jadłodzielnie spełniają pozytywną rolę - mówi pani z jadłodzielni.







- Ważne, żebyśmy dzieląc się pamiętać, że przekazujemy coś drugiemu człowiekowi - mówi Elżbieta Abramowicz, prezes Stowarzyszenia Jadłodzielnia Szczecin. - Żeby to było estetycznie i szczelnie opakowane. To może być słoik, jednorazowe opakowanie. Opisane, jaki produkt i kiedy przygotowany. Tyle i aż tyle.



Bigos, pierogi, ciasta czy sałatki - wszystko co zostało nam po świętach można oddać potrzebującym. W środę jadłodzielna przy ulicy Żółkiewskiego otwarta jest do 16 a chętnych do dzielenia się jedzeniem nie brakuje.Oprócz jadłodzielni przy ulicy Żółkiewskiego na terenie Szczecina znajduje się 9 szafek, w których można zostawić jedzenie. To ich adresy