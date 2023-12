Nocny pożar w święta. Część mieszkańców się wyprowadza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zostali bez dachu nad głową w święta, część z nich może jeszcze dziś wróci do swoich domów - to pokłosie pożaru w kamienicy na rogu ulic 5 Lipca i Tarczyńskiego w Szczecinie.

Do zdarzenia doszło w nocy z 1. na 2. dzień świąt. Ogień objął około 200 metrów kwadratowych poddasza. Część mieszkań jest zalana i nie nadaje się do użytku, lokale na poddaszu są zniszczone. Od strony ulicy Tarczyńskiego kamienica nie ma dachu. Z budynku ewakuowano 40 osób. Nikt nie ucierpiał. Mimo oferowanego schronienia przez miasto, większość lokatorów uzyskała pomóc u rodziny i znajomych. - Tak, jak ja - mówi mieszkanka kamienicy przy ul. 5 Lipca i dodaje, że czekają na decyzję rzeczoznawcy i inspektora budowlanego o tym, kiedy będą mogli wrócić do swoich domów.- Pół nocy staliśmy z sąsiadami w deszczu na ulicy i patrzyliśmy, czy nam się chaty zjarają, czy nie. Nie polecam przeżycia. Ja mam ogromne szczęście i wielką wdzięczność, ponieważ moje mieszkanie jest po tej stronie, która nie jest aż tak zalana. Sąsiedzi z naprzeciwka i z drugiej się wyprowadzają. Ich mieszkania są zalane, sufity są zarwane i ich mieszkania są nie do użytku - mówią lokatorzy.To, kiedy lokatorzy wrócą do mieszkań, zależy od wyników oględzin budynku. Mają one mieć miejsce jeszcze w środę.