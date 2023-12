Ponad tysiąc interwencji ratowników w święta w regionie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad 1150 razy wyjeżdżało pogotowie w Zachodniopomorskiem w czasie świąt. Interwencje podsumowała Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Najwięcej pracy było w Szczecinie, to prawie 300 wezwań - mówi Paulina Heigel, rzecznik WSPR w Szczecinie. - Najczęściej powtarzającymi się powodami wezwań pogotowia były upadki, bójki i urazy, do których bardzo często dochodziło pod wpływem alkoholu. Wielokrotnie ratownicy udzielali pomocy w przypadku zasłabnięć, bólów brzucha, problemów kardiologicznych i duszności.



Ratownicy w drugi dzień świąt interweniowali też do mężczyzny, który został wyłowiony z

Odry na wysokości ulicy Kolumba.