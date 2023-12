W Kołobrzegu też można podzielić się świątecznym jedzeniem

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Zostało ci jedzenie po świętach - nie wyrzucaj, a podziel się z potrzebującymi.

W Kołobrzegu nadmiar jedzenia można pozostawić w lodówce społecznej. Lodówka społeczna działa w Kołobrzegu od maja. Są to więc pierwsze święta, po których mieszkańcy nie muszą zastanawiać się, co zrobić z pozostałymi potrawami. Chociaż w Boże Narodzenie zanotowała ona awarię prądu, to dziś jest już sprawna i można przynosić tu wszystko, co zostało po świętach, a nadaje się jeszcze do jedzenia. Do takiej pomocy innym zachęca Aleksandra Pęcak, wolontariuszka opiekująca się lodówką.



- Moją ideą jest, żeby wspomagać ludzi w potrzebie, głównie starszych - mówi Pęcak.



Lodówka czynna jest przez całą dobę. Można ją znaleźć na ul. Jana Pawła II, w sąsiedztwie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich. Pamiętajmy jednak, by dokładnie opisać wszystko, co w niej zostawiamy.