Szpital w Stargardzie spłaca długi

Szpital w Stargardzie. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin/Archiwum]

Najpilniejsze długi przed końcem roku spłacił szpital w Stargardzie, dzięki pożyczce udzielonej przez Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego.

Należąca do miasta spółka, pożyczyła szpitalowi 3 mln złotych. Zwrot pożyczonej kwoty w ratach zagwarantował Powiat Stargardzki nadzorujący bezpośrednio funkcjonowanie szpitala. Część pieniędzy z udzielonej pożyczki pozwoliła na pokrycie zobowiązań komorniczych po wyroku sądu przyznającego odszkodowanie rodzinie jednego z pacjentów.



Jak przyznaje Krzysztof Kowalczyk, dyrektor szpitala w Stargardzie, reszta umożliwi spłatę zaległych rachunków. - Podpisaliśmy umowę na kwotę 3 mln złotych i będziemy starali się w 8-miesięcznych ratach spłacić. Jest to trudne zadanie, ale do zrealizowania - mówi Kowalczyk.



Administracja szpitala nie ukrywa, że udzielona pożyczka uspokoiła sytuację finansową. Przed końcem roku zapewniono też kompletną obsadę lekarską szpitalnemu Oddziałowi Rehabilitacji, co gwarantuje jego funkcjonowanie w obecnym kształcie. - Mamy zakontraktowanych czterech lekarzy działalności stacjonarnej. Wszystko zostaje po staremu. Liczymy, że z kolejnymi transzami KPO, będą też kwoty dedykowane na ochronę zdrowia - dodaje Kowalczyk.



Z myślą o unijnym dofinansowaniu szpital jest w trakcie przygotowania projektu, który zakłada przeniesienie z ulicy Staszica Oddziału Rehabilitacji oraz budowę od podstaw nowego pawilonu.