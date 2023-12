Nowy prom Euroafryki będzie kursował do Trelleborga

"Epsilon" to nowy prom Euroafryki, który jeszcze w środę przypłynie do Polski.

Statek będzie pływał na linii Świnoujście-Trelleborg - mówi Jacek Wiśniewski, prezes Euroafryki.



- Dzisiaj zawinął do Trelleborga, bo do tego portu będzie pływał. Wykonał tzw. zawinięcie techniczne, żeby przymierzyć się do rampy, na którą będzie zawijał. Następnie jeszcze dzisiaj przemieszcza się do Świnoujścia, gdzie będzie dokładnie taka sama przymiarka. Następnie idzie do Szczecina, na m.in. drobne naprawy techniczne. Jeszcze zastanawiamy się nad wyborem lokalizacji - mówi prezes Euroafryki.



"Epsilon" będzie największym promem pływającym pomiędzy Świnoujściem a Trelleborgiem.



- Będzie pływał w zarządzie Unity Line. Jako grupa Euroafryka jesteśmy właścicielem promu, natomiast uzupełni on flotę w zarządzie handlowym Unity Line. Plan jest taki, że w relacji ze Świnoujścia do Trelleborga prom zastąpi jednostkę "Galileusz", który też należy do Euroaftyki. Prom "Galileusz" zostanie przesunięty na linię do Ystad. Prom "Jan Śniadecki", który wiele lat służył w barwach Euroafryki i Unity Line, został sprzedany. W końcówce stycznia będzie przekazywany w ręce nowych właścicieli - mówi Wiśniewski.



Po niewielkich remontach statek ma wejść na linię w połowie stycznia.