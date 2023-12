105. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Pałac Prezydencki w Warszawie. Fot. Przemysław Keler / KPRP

Od 30 lat w Szczecinie obchodzona jest uroczyście kolejna rocznica Powstania Wielkopolskiego. W naszym mieście działa też Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

27 grudnia 1918 roku w Poznaniu, w trakcie wizyty sławnego pianisty Ignacego Paderewskiego, wybuchły pierwsze walki - mówi Andrzej Lindecki z Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.



- Nawet ci poznaniacy, kojarzący się z polskością, którzy przedtem byli jakby z dala od tych akcji, organizowania się itd., czy np. związani ze strażą, ci się jakby zorientowali, że ilu nas jest. Zaczęli się spontanicznie przyłączać do tych oddziałów straży i nagle się okazało, że Polacy mają zdecydowaną przewagę - mówi Lindecki.



Dziś pamięć o Powstaniu Wielkopolskim kultywują wnukowie powstańców.



- Ojciec mego ojca był oficerem niemieckim. Jego koledzy z Kaczmarek regimentów namówili, żeby wstąpił do organizującego się wojska wielkopolskiego, bo oficerów było brak. I go jakoś tak namówili. Natomiast drugi dziadek, ojciec mojej matki, był po studiach rolniczych i się zgłosił na ochotnika - mówi Lindecki.



W Szczecinie jest tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich, a także ulica Stanisława Taczaka, pierwszego dowódcy powstania.