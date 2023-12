Groził śmiercią, teraz jemu grozi więzienie

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Groził śmiercią i nawoływał do nienawiści na tle narodowościowym. 23-latek stanie przed sądem.

Grozi mu teraz do 3 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna ze Szczecina miał używać popularnego komunikatora internetowego, by grozić swojej ofierze pozbawieniem jej życia. Do tego w mediach społecznościowych umieszczał wpisy, nawołujące do nienawiści wobec osób innej narodowości.



Wszystko zaczęło się w październiku ubiegłego roku i trwało wiele miesięcy.



Sprawca został zatrzymany. Trafił do tymczasowego aresztu. 23-latek nie przyznał się winy.