Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Pod wpływem alkoholu, wybił szybę w miejskim autobusie. 40-latka zatrzymała szczecińska policja.

Odpowie teraz za zniszczenie mienia i posiadanie środków odurzających.



Do zdarzenia doszło na ulicy Kolumba w Szczecinie. Na miejscu kierowca widział dwie osoby.

Funkcjonariusze wylegitymowali 23-latkę i 40-letniego mężczyznę. Ten przyznał, że to on wybił szybę, bo jak tłumaczył, kierowca kazał mu wysiąść i to go zdenerwowało. Sprawca miał ponad promil alkoholu w organizmie.



40-latek został zatrzymany i niebawem odpowie za to przed sądem.