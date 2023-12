Towarzystwo Przyjaciół Stargardu walczy o historyczną wiatę

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Historyczną wiatę, nad peronem drugim stacji w Stargardzie, demontują ekipy Trakcji - wykonawcy przebudowy stargardzkiego węzła kolejowego na zlecenie PKP PLK S.A.

Starania o ocalenie wiaty podjęło Towarzystwo Przyjaciół Stargardu. Nie zdołano jej wpisać do rejestru zabytków, jednak pojawiła się szansa ocalenia chociaż części obiektu przed zezłomowaniem.



Zdobione filary wiaty peronu drugiego przypominały przez lata o historii dworca. Jak tłumaczy Bartosz Pietrzykowski ze szczecińskiego Zakładu Linii Kolejowych, o ich demontażu zdecydował m.in. stan techniczny.



- Faktycznie pod farbą kryją się pęknięcia i uszkodzenia. Wykonawca ma polecenie, jak najbardziej delikatnego demontażu, choć jest wciąż szansa, że nie wszystkie filary dobrze to zniosą - dodaje Pietrzykowski.



Jej miejsce zajmie zabudowa zbliżona kształtem i standardem do zadaszenia nowego peronu trzeciego. Zdemontowana wiata ma zostać ocalona na prośbę Towarzystwa Przyjaciół Stargardu. - Polskie Linie Kolejowe będą chciały przekazać te wiaty w ramach darowizny - podkreśla Pietrzykowski.



Filary historycznej wiaty z peronu drugiego posłużą do budowy letniej poczekalni dla podróżnych na peronie pierwszym, która swoim kształtem nawiązywać ma do kolejowej przeszłości miasta.