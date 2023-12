Zastrzelił swojego ojca w święta. Grozi mu dożywocie

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Zarzut zabójstwa usłyszał mężczyzna, który śmiertelne postrzelił swojego ojca w Złocieńcu. 36-latek został zatrzymany przez policję.

Według ustaleń, miał oddać przynajmniej dwa strzały. Do zdarzenia doszło w nocy z pierwszego na drugi dzień świąt.



- Mężczyzna zginął na miejscu - mówi Paulina Heigel, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie: - Niestety, tragiczny okazał się finał strzelaniny w Złocieńcu, gdzie życie stracił 64-letni mężczyzna. W przypadku tej interwencji, ratownicy nie podejmowali wobec pacjenta żadnych medycznych czynności, ze względu na ewidentne znamiona śmierci.



Podejrzany, w chwili zatrzymania, był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.



Prokuratura skierowała do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt dla niego. 36-latek miał zezwolenie na posiadanie broni. Za zabójstwo grozi mu nawet dożywocie.