Północ Szczecina przejdzie remont

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolejne dwie ulice na północy Szczecina do przebudowy. Miasto wybrało wykonawcę modernizacji ulic: Wapiennej i Północnej.

Koszt tych prac to prawie 6,5 mln złotych.



Ulica Wapienna przebudowana zostanie od ronda do skrzyżowania z ulicą Szczecińską, a ulicą Północną, na odcinku od ul. Chłodnej do Szkockiej.



Powstaną chodniki, przebudowane i wybudowane zostaną zjazdy. Zmodernizowana będzie sieć kanalizacji deszczowej i zieleń, zainstalowane zostanie także oświetlenie uliczne. Zajmie się tym Konsorcjum Firm TORMEL Sp. z o.o. i STANLED I Sp. z o.o. Wykonawca ma 14 miesięcy na zakończenie robót.



Cały projekt przebudowy ulic na północy Szczecina obejmuje 8 ulic, to łącznie prawie 5 km dróg.



Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.