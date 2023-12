Świnoujście bez dodatkowej karetki

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie będzie na razie dodatkowej karetki dla Świnoujścia. Wnioskowały o to władze miasta.

Dodatkowy, trzeci ambulans dla kurortu został wpisany do projektu planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla naszego województwa, który miał obowiązywać od 1 stycznia.



Nie zatwierdziło go jednak ministerstwo zdrowia - mówi Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta Świnoujścia: - Wniosek do ministra zdrowia, wysłany przez wojewodę zachodniopomorskiego nie został zaopiniowany pozytywnie przez dotychczasowe władze ministerstwa. Zaś nowo powołana minister zdrowia zażądała dodatkowych wyjaśnień, do których na pewno w najbliższym czasie się odniesiemy. Po skompletowaniu wszystkich informacji, oczekujemy pozytywnego rozwiązania problemów, które trapią tutejszych mieszkańców.



Na decyzję trzeba będzie jednak poczekać najprawdopodobniej kilka miesięcy.



Do pacjentów w Świnoujścia w ciągu roku wyjeżdżają 2 karetki, trzecia obsługuje miasto tylko w sezonie letnim.