Kładka w koronie wydm już niedługo w Międzyzdrojach

Międzyzdroje. Zdjęcie podglądowe. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trwają prace budowlane kolejnego etapu kładki w koronie wydm przy plaży w Międzyzdrojach.

600-metrowy odcinek dla spacerowiczów jest budowany na wschód od mola do zejścia "B", przy ulicy Pomorskiej.



W ramach inwestycji powstaną miejsca widokowe, z ławkami skierowanymi w stronę morza.



- Docelowo kładka pieszo-rowerowa będzie się rozciągała przez cały kurort nadmorski - zapewnia Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów: - Kładka po koronie wydmy, to kontynuacja tego zadania, znajduje się po zachodniej stronie od obiektu molo, biegnie aż do mariny. Kończy się ścieżką rowerową, aż do granicy z miastem Świnoujście. Kolejny odcinek to myślę, że bardzo ważna inwestycja, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. To też alternatywa dla dość mocno obleganej Promenady Gwiazd.



Ostatnim etapem budowy kładki w koronie wydm będzie odcinek od zejścia z ulicą Pomorską do bazy rybackiej w Międzyzdrojach.



Koszt inwestycji to blisko 8 milionów złotych. Otwarcie przedostatniego etapu miejsca spacerowego przy plaży jest zaplanowane przed wakacjami 2024 roku.