Urząd Morski podsumował swoje inwestycje

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Urząd Morski

Zakończenie budowy falochronu w Mrzeżynie i umocnień brzegowych w Mielnie, to największe inwestycje, które zrealizował w tym roku Urząd Morski w Szczecinie.

Wydano na nie łącznie ponad 100 milionów złotych - mówi Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.



- Jako największe wymieniłbym falochron w Mrzeżynie, to największa inwestycja, jeżeli chodzi o infrastrukturę dostępową w tym roku. To około 27 mln zł z programu operacyjnego Rybactwo i Morze - podkreśla Zdanowicz.



W Mielnie powiększono plażę. - Natomiast, jeżeli chodzi o ochronę brzegów, to największym projektem była ochrona brzegu w rejonie miejscowości Mielno. Dzięki oszczędnościom, w ramach tego projektu udało się ochronić brzegi w ekoparku w Kołobrzegu, w rejonie miejscowości Pleśna. To projekt, w którym w sumie ponad 80 mln zł trafiło na ochronę brzegów, czyli budowę ostróg czy rozbudowę opasek brzegowych - dodaje Zdanowicz.



Przypomnijmy, w tym roku zakończono też program modernizacji małych portów. Powstały nowe nabrzeża dla rybaków m.in. w Wolinie.