"Nowy Rok - nowy ja." Szczecinianie o postanowieniach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Rozpocząć dietę, dostać się na studia czy przełamać lęk i pójść do dentysty" - to tylko niektóre z postanowień noworocznych mieszkańców Szczecina.

Z początkiem stycznia wielu z nas ma ambitne plany - niestety u większości zmiany pod hasłem "Nowy Rok - nowy ja" nie trwają zbyt długo, jednak jak mówią szczecinianie "da się - tylko trzeba wierzyć w siebie i chcieć"...



- Dbać o zdrowie, lekkostrawna i wysokobiałkowa dieta. - Na pewno dostać się w końcu na studia medyczne na PUM-ie. - Przemóc się i pójść do dentysty, bo się go panicznie boję. Przez moją dawną dentystkę mam taką traumę... - Nie mam żadnych nałogów, więc nie muszę nic sobie udowadniać. Jestem jaka jestem. - Ja jestem taka, że jak coś sobie postanowię, to tak robię... - Ja już się wybawiłam i wytańczyłam. Już nie robię postanowień, chcę tylko w zdrowiu i szczęściu dożyć następnego roku - opowiadają szczecinianie.



Ze statystyk wynika, że tylko 8 proc. Polaków realizuje swoje postanowienia noworoczne, 25 proc. z nas poddaje się już w pierwszym tygodniu.