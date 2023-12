Idzie nowe... Stargard ma już plan [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Zdewastowane kamienice zniknęły z pejzażu stargardzkiej Starówki.

Ekipy rozbiórkowe zakończyły wyburzanie budynków, stojących przez lata u zbiegu ulic Chrobrego i Kazimierza Wielkiego. Ich miejsce zająć ma kompleks nowych kamienic w ramach planowanej przez miasto rewitalizacji dzielnicy.



Ekipy firmy rozbiórkowe porządkują teren działki. Jak informuje Natalia Czajkowska-Rzeszut, wiceprezes Stargardzkiego TBS, grunt po kamienicach zostanie przekazany miastu w pierwszych dniach stycznia.



- Przygotowujemy się teraz do przeprowadzenia badań archeologicznych. Po tym etapie będziemy podejmować decyzje co do dalszych losów tej działki i całego kwartału, jeżeli chodzi o zagospodarowanie - dodaje Czajkowska-Rzeszut.



Archeolodzy mają rozpocząć pracę na wiosnę, spodziewając się wielu znalezisk w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej. Zabudową kwartału zajmie się TBS, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.



- Wszystkie elementy, jeżeli chodzi o wygląd kamienicy chcemy zrekonstruować, zrewitalizować i odświeżyć. Wstępne plany są takie, że stargardzki TBS podejmie się odbudowy tych kamienic - podkreśla Czajkowska-Rzeszut.



Planowana budowa nowych kamienic wpisuje się w większy projekt rewitalizacji dzielnicy nad Kanałem Młyńskim.