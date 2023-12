Coraz więcej sylwestrowych turystów nad morzem [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Nie brakuje chętnych do spędzenia zbliżającego się Sylwestra nad morzem. Pierwsi turyści, którzy chcą powitać nowy rok nad Bałtykiem, powoli docierają do Kołobrzegu.

Chociaż po świątecznych pobytach wielu turystów opuściło Kołobrzeg, to nie znaczy, że miejscowe obiekty noclegowe pozostają puste. Nad morze powoli przyjeżdżają ci, którzy planują powitać tu 2024 rok. Widać to w okolicach portu, molo i na lokalnych deptakach.

Wśród nich zarówno młodsi, jak i starsi, więc i powody wyboru przyjazdu nad morze są zróżnicowane.



- Jesteśmy w piątkę, jako dziewczyny-wdowy i chcemy się pobawić. - Mamy w miarę blisko do Kołobrzegu, bo innych miejscowości, gdzie zimą coś się dzieje, to po prostu ich nie ma. - Świeże powietrze, dużo jodu, morze jest trochę wzburzone. Lubimy tu być, dlatego jeździmy nad morze, a nie w góry - mówią turyści.



Prawdziwych tłumów nad morzem należy spodziewać się jednak dopiero w weekend. Już teraz wyprzedanych jest 90% miejsc noclegowych, a szukając pobytu na ostatnią chwilę, należy liczyć się z wydatkiem minimum kilkuset złotych za noc.



Bale sylwestrowe organizowane przez lokalne hotele w większości zostały wyprzedane. Każdy może jednak skorzystać z miejskiej zabawy sylwestrowej, której gwiazdą będzie Lanberry.