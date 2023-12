Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dobra wiadomość dla pasażerów szczecińskiej komunikacji miejskiej. Od 2 stycznia lina tramwajowa nr 11 wraca na swoją stałą trasę.

To też oznacza, że od wtorku przez wszystkie dni tygodnia jedenastka kursować będzie od Pomorzan do pętli Ludowa. I to bez zmiany częstotliwości kursowania.



Korekty w rozkładzie jazdy pojawią się także na linii tramwajowej nr 6.