Stargard bez biletomatów do końca roku...

Zdjęcie podglądowe. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Do końca roku mieszkańcy Stargardu nie skorzystają z biletomatów w autobusach i na przystankach MPK.

Miejski przewoźnik rozpoczął przegląd oraz inwentaryzację urządzeń. Informując o tej niedogodności przypomina o dostępnych innych formach zakupu biletów.



Paweł Bielawski ze stargardzkiego MPK, przyznaje, że ich wyłączenie przez dwa najbliższe dni jest utrudnieniem dla pasażerów.



- Pasażerowie w tych dniach będą mogli zakupić bilety całodobowo u kierowcy i przez aplikacje mobilne. W dniu 31 grudnia będzie można zakupić bilet w kasie biletowej, która będzie otwarta od 8:00 do 15:00. Biletomaty na pewno będą wyłączone do końca roku. Przepraszamy za utrudnienia - dodaje Bielawski.



Miejski przewoźnik ma również dobrą wiadomość: od wtorku 2 stycznia wydłuża czas pracy kasy biletowej w Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym.



- To jest też istotne, od godz. 6:00 do 19:00. To wydłużenie czasu pracy kasy będzie udogodnieniem dla pasażerów - podkreśla Bielawski.



MPK zapowiada rozwijanie nowych kanałów sprzedaży, stawiając na coraz bardziej intuicyjne, mobilne aplikacje zakupu biletów