"Nie potrzebujemy petard, by witać Nowy Rok, a tym bardziej nie potrzebują tego zwierzęta" [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Nie kupuj fajerwerków, kup karmę dla schroniska" - Szczecińscy Zieloni apelują do mieszkańców o rozwagę i niestrzelanie petardami w Nowy Rok.

- Nie potrzebujemy petard, by witać Nowy Rok, a tym bardziej nie potrzebują tego zwierzęta - mówi Przemysław Słowik, przewodniczący partii Zieloni, radny Miasta Szczecin. - Zamiast kupować petardy, lepiej nakarmić bezdomne zwierzęta. Schronisko jest w każdej chwili gotowe przyjąć każdą ilość suchej czy mokrej karmy. Oprócz tego, do końca roku prowadzimy zrzutkę "Paka dla kociaka". Zamiast wydawać niemałe złotówki na fajerwerki, lepiej przekazać chociażby na zrzutkę, za którą zakupimy setki puszek karmy.







Sylwester to okres szczególnie trudny dla zwierząt, ale nie tylko, bo cierpi również na tym środowisko i ludzie.Fajerwerki w rękach amatorów mogą doprowadzić do śmierci. W zeszłym roku odnotowano 700 pożarów w Sylwestra, w którym zginęły dwie osoby - mówi Andrzej Radziwinowicz, współprzewodniczący Zielonych Szczecin, radny Miasta Szczecin. - Cała ta barbarzyńska forma świętowania, w naszej ocenie, powinna zostać zabroniona, ponieważ wpływa na dyskomfort psychiczny innych uczestników zabawy, ale także zwierząt. Powinna być zabroniona także ponieważ zagraża bezpieczeństwu innych mieszkańców. Niestety co roku słyszymy o smutnych statystkach po Sylwestrze, o poszkodowanych w wyniku wybuchu petard i fajerwerków.Pieniądze, które wydajemy na petardy, możemy przeznaczyć np. na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, mieszczące się przy ulicy Zwierzęcy Zakątek 1 w Szczecinie. Tu link do zrzutki "Paka dla kociaka"