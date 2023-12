Nowa inwestycja w Binowie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Mieszkańcy Binowa w przyszłym roku mieli nową drogę wraz z chodnikami i przejściami dla pieszych. To w ramach przebudowy drogi powiatowej biegnącej od granicy z Szczecinem do miejscowości Żelisławiec.

- Na 2-kilometrowym odcinku przechodzącym miejscowość zostanie położona nowa nawierzchnia, dzięki czemu będzie bezpieczniej i poprawi się komfort jazdy dla samochodów - zapewnia Arkadiusz Durma, naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie. - W ramach tego zadania planujemy przebudować nawierzchnię wraz z jej poszerzeniem do 5,5 metra, jak również z budową ciągów pieszych na odcinku samej miejscowości.



- To będzie czwarty etap przebudowy tej drogi powiatowej - mówi Wojciech Konarski,

Starosta Powiatu Gryfińskiego. - My na tej drodze w poprzednich latach wykonaliśmy wcześniej trzy odcinki za własne pieniądze. To kosztowało nas 3 mln złotych. Przy tych inwestycjach nastawiamy się na tzw. odcinki szlakowe, czyli odtworzenie i położenie nowych nawierzchni.



Koszt przebudowy drogi to ponad 5 milionów złotych, z czego 95 procent dofinansowania

pochodzi z drugiej edycji rządowego funduszu Polski Ład.