Dofinansowanie SKM-ki niezagrożone

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dofinansowanie budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej nie jest zagrożone - jest zgoda na wydłużenie prac - informuje biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Inwestycja ma wielomiesięczne opóźnienia spowodowane m.in. problemami finansowymi wykonawcy prac.

Dziś kończyła się unijna perspektywa finansowa, z której mieliśmy gwarantowane dofinansowanie projektu, musieliśmy złożyć wniosek o tzw. fazowanie projektu, czyli podzielić go na dwie części - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" dyrektor biura Stowarzyszenia SOM Roman Walaszkowski. - 27 grudnia otrzymaliśmy informację z Komisji Europejskiej, że KE zatwierdziła nasz duży projekt, czyli że część projektu jest realizowana w ramach poprzedniej perspektywy, która dziś się kończy, a część będzie mogła być dofinansowana z nowej perspektywy, z FEnIKSa, czyli z funduszy europejskich na klimat i środowisko.



Zgodnie z założeniami, SKM-ka obejmuje modernizacje linii kolejowych i przystanków na trasach ze Szczecina do m.in. Stargardu, Gryfina i Polic oraz uruchomienie rozbudowanej siatki połączeń. Największe opóźnienia są na budowie linii do Polic. Według założeń, SKM-ka ma ruszyć do końca 2025 roku.