ZODR w Barzkowicach z hybrydą

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Hybryda typu plug-in umożliwiająca długodystansową jazdę z wykorzystaniem prądu elektrycznego znalazła się na wyposażeniu Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Ośrodek zainwestował również w budowę punktu ładowania elektryków. Kupno niskoemisyjnego pojazdu i budowę stacjonarnej ładowarki dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.



Zarówno kupno hybrydy, jak i budowa punktu ładowania nie tylko obniżą koszty. W ocenie Barbary Brygman z ZODR w Barzkowicach, rozpoczęty właśnie projekt zachęci również do korzystania z nowych technologii. - Aby pokazać, że stawiamy na ekologię, że to jednak się opłaca. Będziemy mieli u siebie stację ładowania, dwa stanowiska. Będzie dostępna dla każdego kierowca.



Jednak o ile elektryczna hybryda już jest, to na ładowarkę trzeba jeszcze poczekać- przynajmniej do maja przyszłego roku. - W grudniu byliśmy na etapie wyłonienia wykonawcy. Odbieramy to od wykonawcy z momentem takim, że będzie można podłączyć wtyczkę i załadować samochód - tłumaczy Brygman.



Założenie jest takie, by po przekazaniu stacjonarnego punktu ładowania specjalna aplikacja informowała kierowców o czynnym punkcie obok hotelu ośrodka w Barzkowicach, umożliwiającym szybkie podładowanie każdego elektryka.