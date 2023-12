Spotkanie w sprawie mediów publicznych u prezydenta

Konieczna jest natychmiastowa naprawa sytuacji w mediach publicznych - powiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta - Grażyna Ignaczak-Bandych.

W Pałacu Prezydenckim, na prośbę przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, odbyło się spotkanie prezydenta RP - Andrzeja Dudy z członkami KRRiT. Tematem było postawienie w stan likwidacji mediów publicznych.



Grażyna Ignaczak - Bandych przekazała, że spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze i przyniosło konkretne wnioski. Konieczna jest naprawa mediów publicznych, a sprawa ta musi być niezwłocznie rozwiązana - takie są konkluzje ze spotkania. Jak poinformowała Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta, ustalono, że Rada jako organ konstytucyjny i do tego powołany przygotuje projekt uchwały, a po jego podjęciu zaprezentuje rozwiązania prezydentowi oraz Radzie Ministrów.



Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - Tadeusz Kowalski - potwierdził, że była mowa o rozwiązaniach, które obowiązywały w Ustawie do 2015 roku, kiedy to rada powoływała organy zarządcze mediów publicznych. - Powrót do 2015 roku oznacza przywrócenie roli KRRiT w zakresie obsady stanowisk kierowniczych w mediach publicznych, w szczególności w zakresie powoływania rad nadzorczych w otwartych pluralistycznych konkursach oraz akceptowania wyborów dokonanych przez rady nadzorcze w zakresie zarządów, czyli rada wyrazi zgodę, albo nie wyrazi zgody na proponowanych kandydatów.



W środę decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego, spółki Telewizja Polska S.A, Polskie Radio S.A. oraz Polska Agencja Prasowa S.A. zostały postawione w stan likwidacji.



Ma to związek z decyzją prezydenta o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych poprzez weto ustawy okołobudżetowej.