Przez pięć lat znęcał się nad swoimi małymi dziećmi. Mieszkaniec Szczecina stanie teraz przed sądem.

Prokuratura skierowała akt oskarżenia w tej sprawie. Koszmar pięciorga dzieci trwał od 2018 do 2023 roku. Ojciec wyzywał je i bił. Sprawca został zatrzymany, trafił do tymczasowego aresztu. Przyznał się do winy, grozi mu do ośmiu lat więzienia.