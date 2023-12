Strajk ostrzegawczy w sieci Kaufland

Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos (CC0 domena publiczna)

W sobotę, związek zawodowy OPZZ Konfederacja Pracy pracowników sieci Kaufland, planuje przeprowadzenie ogólnopolskiego strajku ostrzegawczego.

Ma on odbyć się także w Szczecinie. Tym samym w godzinach od 12.00 do 14.00 pracownicy mają zaprzestać wykonywania swoich obowiązków. Z transparentami pojawią się przed wejściem do swoich sklepów. W ocenie właściciela sieci Kaufland, strajk ten będzie nielegalny.



Związkowcy z OPZZ Konfederacja Pracy domagają się między innymi wzrostu płac o 1200 zł miesięcznie oraz zwiększenia zatrudnienia o 30 procent - głównie po to, aby odciążyć osoby, które dziś tam pracują.



Kaufland to międzynarodowa firma z centralą w Niemczech. W całym kraju jest dziś 240 sklepów tej sieci, a w firmie pracuje 15 tysięcy osób.