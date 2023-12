Nowe latarnie i energooszczędne lampy w Stargardzie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Prace przy montażu energooszczędnego oświetlenia ulicznego na Starym Mieście w Stargardzie minęły już półmetek.

Nowe lampy z bardziej wydajnymi oprawami typu LED ustawiono w obrębie ulic: Łokietka, Mieszka I i Pocztowej. Stare i mocno wysłużone oświetlenie demontowane jest także przy ul. Płatnerzy i Złotników. Celem inwestycji jest również poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.



Ekipy budowlane ustawią łącznie 54 nowe latarnie. Większość stylizacją nawiązywać będzie do klimatu Starego Miasta. Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego w Stargardzie podkreśla również estetyczne walory nowego oświetlenia.



- Myślę, że wygląda to naprawdę dobrze. Jeżeli ktoś nie mieszka na starówce, to wystarczy wybrać się w rejon tych kilku ulic, żeby zobaczyć, że nowe latarnie dają zdecydowanie lepsze światło niż te, które były tam dotychczas. Poza tym, że jasno jest na samych chodnikach, to doświetlone są też przejścia dla pieszych, więc możemy mówić zdecydowanie o poprawie bezpieczeństwa. Liczymy, że wszystkie prace powinny zakończyć się w lutym - mówi Styczewski.



W ramach prowadzonych prac wyremontowano także chodnik wzdłuż ulicy Mieszka I, od Rynku Starego Miasta do wysokości budynku Książnicy Stargardzkiej.



Koszt wymiany oświetlenia oszacowano na ponad 1 mln 200 tys. zł.