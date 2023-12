Szczecińskie morsy zapraszają na zimową, noworoczną kąpiel [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Kąpiel w zimnej wodzie jest lepsza niż spożywanie alkoholu" - to opinia szczecińskich morsów, którzy zapraszają w Nowy Rok do wspólnego zanurzania się w Jeziorze Głębokie.

Zabawa zapewne będzie udana, ale tylko dla tych, którzy do niej wcześniej się przygotują - uważa wieloletni szczeciński mors Alfred Zgórski.



- Najlepszy sposób to jest zaczynać od lata, sierpień, wrzesień, październik, gdzie woda jest coraz chłodniejsza i organizm się przyzwyczaja. Potem przychodzi grudzień i pan wchodzi normalnie, jak foka. Co mi to daje? Po prostu daje mi takiego powera, czuję się po tym świetnie, lepsze jest to jak setka alkoholu. Dokąd będę zdrowy i będę mógł, dotąd będę zażywał tych kąpieli - mówi Zgórski.



Noworoczne, poniedziałkowe spotkanie szczecińskich morsów, rozpocznie się o godzinie 13.00 na plaży przy Jeziorze Głębokie.