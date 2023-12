W jakiej fryzurze na sylwestrową zabawę? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Szczecińskie salony fryzjerskie przeżywają oblężenie przed Sylwestrem.

Nasz reporter odwiedził studio urody przy ulicy Rapackiego podpatrując sylwestrowe stylizacje. - Dobór fryzury zależy od tego, jakie kobieta ma włosy - mówi Aleksandra Niedzielska, fryzjerka. - Jeśli to są długie i podatne włosy, to zaradziłabym loki. Jeśli włosy są krótsze i mają mało objętości, to wystarczy pięknie unieść od nasady i wymodelować. Kobietka będzie zadowolona.



A w jakich fryzurach chcemy iść na sylwestra? To powiedziała nam jedna z klientek, która przyszła wystylizować swoją fryzurę. - Gustownie i z klasą i bardziej naturalnie - przyznała.



Wśród trendów sylwestrowych w tym roku znalazły się tzw. soft waves, czyli subtelne hollywoodzkie fale. To idealna propozycja dla kobiet z włosami do ramion.